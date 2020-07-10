Появилось объяснение неожиданного переезда Владимира Зеленского в резиденцию «Конча-Заспа»

Как стало известно накануне, нынешний президент перебрался жить в известную государственную резиденцию. Изначально об этом узнали журналисты программы «Схемы», а позже информацию подтвердили и в Офисе президента.

Выяснилось, что причиной переезда стала продажа президентом своего дома в селе Иванковичи в Киевской области.

На такое решение президента уже отреагировали и простые украинцы, мнения которых разделились. Некоторые посчитали поступок Зеленского чуть ли не предательством, но были и те, которые не увидели в этом ничего зазорного.

"Молодец Зеленский сделал лагерь, как и обещал он правда только для двух царевичей браво президент все, как и обещал. Браво, настоящий слуга народа!!!", "Что вы мелете !? Чем он хуже Ющенко - тот не при делах, а живёт по царски. Думали Зеленский все время будет на великие ездить?", "Каждый день президент и его команда мочат такое что нормальному человеку постич невозможно", "Он ничего не нарушил, это государственная дача, чего вы накинулись?", Его Ленка выгнала, нужно где-то гаранту жить", - писали пользователи сети.

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