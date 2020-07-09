Как будто других дел нет

Президент Украины Владимир Зеленский устроил себе экскурсию и исполнил мечту в Луцке

Как сообщает Politeka.net, он поделился своими эмоциями на странице в Facebook.

Глава государства опубликовал фотографию на фоне одной из главных достопримечательностях города - она изображена на одной из гривневых купюр. На снимке Владимир Зеленский улыбается и держит в руках деньги, о которых написал в посте:

"Похоже? Позади меня - въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд".

Пользователи социальных сетей прокомментировали пост Владимира Зеленского. Многие отметили, что у президента есть более важные дела, чем прогулки по историческим местам:

"Нормальный ход. Главное не превратить эту купюру в бесполезную бумажку, тем самым унизить украинский народ и его труд. Все ваши предшественники успешно это делали"; "Владимир Александрович! Но как Вы все успеваете, вчера в Черновцах, сегодня уже в Луцке?"; "Какое счастье, что мечты Презедента сбываются"; "Это ооочень, ну прям оооочень важное занятие для президента!"; "И мы ваши избиратели мечтаем о достойной жизни и хоть куда-то поехать. Не поверите"; "Интересно, а работать когда он уже будет? Все отдыхает, по достопримечательностям катается".

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского: "угроза начнется тогда, когда...".