Стало известно, куда глава государства Владимир Зеленский "сбежал" вместе со своей семьей
Об этом говорится в расследовании журналистов Радио Свобода.
По информации журналистов, президент внезапно решил переехать на государственную дачу, которая расположена в Конча-Заспе. Хотя он ранее сам говорил, что в этой резиденции должны проводиться экскурсии.
Журналистам удалось выяснить, что Владимир Зеленский продал свой частный дом и переехал на госдачу вместе с семьёй.
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Более того, съемочная группа не один раз фиксировала, как президентский кортеж и автомобиль его семьи покидал территорию государственной дачи.
Стоит добавить, что ранее в этой резиденции жил Виктор Ющенко, и ее планировали выставить на продажу. Но после прихода Владимира Зеленского там начали делать ремонт.
Позже появилась официальная информация от Офиса президента Украины.
В пресс-службе ОПУ подтвердили, что Владимир Зеленский продал дом на Киевщине вместе с земельным участком, и переехал в государственную резиденцию.
«..Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области...Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года. Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, как Зеленский с деньгами в руках похвастался достижением.
Президент Украины устроил себе экскурсию на Волыни и исполнил мечту в Луцке. Глава государства опубликовал фотографию на фоне одной из главных достопримечательностях города - она изображена на одной из гривневых купюр.
"Похоже? Позади меня - въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд", - похвастался он.
Но такая публикация лишь разозлила украинцев, которые отметили, что у президента есть другие важные дела, нежели прогулки по замкам.
Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".
Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».
Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского