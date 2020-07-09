Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложная экономическая ситуация в стране связана с високосным годом

Как передает Politeka, такое заявление глава государства сделал во время деловой встречи в Черновицкой области, передают "Украинские новости".

Так, во время встречи с представителями бизнеса на Буковине Зеленский заявил, что високосный год виноват в экономическом затруднении в стране.

При этом, по мнению главы государства, пандемия коронавируса и экономическая нестабильность из-за последних событий с Национальным банком будут преодолены.

Комментируя экономические трудности в стране, Зеленский напомнил о том, что сейчас високосный год. Именно с этим он неожиданно связал ситуацию с Нацбанком, "скачком" курса доллара и т.д.

При этом президент подчеркнул, что из-за сложной экономической ситуации многим украинским предприятиям пришлось закрыться.

"О председателе Нацбанка. Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все прекрасно понимают ситуацию. К чему хотел сказать, друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. Людей, которые "помогают" из-за границы, - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, COVID-19 - ну выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорят, самый сложный високосный год", - подытожил Зеленский.

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