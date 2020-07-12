Пляжи на украинских курортах не соответствуют массе требований и работают с нарушениями
Свое негодование по этому поводу выразил исполнительный директор ОО Союз потребителей Украины Максим Несмиянов, передает "Главред".
По его словам, ситуация с пляжами сложилась критическая, а в Одессе и Херсонской области их вообще трудно назвать пляжами.
"Пляж имеет определенное оформление, заградительные буи, квалифицированных спасателей, плавсредства. На Херсонщине вообще ничего нет, там это все продали лет 15-20 назад, там нет спасателей... У меня вопрос: а как вообще готовились к сезону? Там бардак, там нет никакого карантина", - отметил эксперт.
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Более того, места купания никак не отвечают нормам по мерах безопасности. В пример он привел один из пляжей в Херсонской области.
"Прихожу я в 8:30 утра - спасателей нет. В 8:45 приезжают спасатели, через некоторое время они свои плавсредства сдают в аренду на "банан". Я говорю: а как ты будешь людей спасать? А он: так она приплывет, если надо. На спасательном посту тоже никого нет, сами пляжи сдали в аренду", – заявил специалист.
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