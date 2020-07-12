А вы не боитесь посещать украинские пляжи?

Пляжи на украинских курортах не соответствуют массе требований и работают с нарушениями

Свое негодование по этому поводу выразил исполнительный директор ОО Союз потребителей Украины Максим Несмиянов, передает "Главред".

По его словам, ситуация с пляжами сложилась критическая, а в Одессе и Херсонской области их вообще трудно назвать пляжами.

"Пляж имеет определенное оформление, заградительные буи, квалифицированных спасателей, плавсредства. На Херсонщине вообще ничего нет, там это все продали лет 15-20 назад, там нет спасателей... У меня вопрос: а как вообще готовились к сезону? Там бардак, там нет никакого карантина", - отметил эксперт.

Более того, места купания никак не отвечают нормам по мерах безопасности. В пример он привел один из пляжей в Херсонской области.



"Прихожу я в 8:30 утра - спасателей нет. В 8:45 приезжают спасатели, через некоторое время они свои плавсредства сдают в аренду на "банан". Я говорю: а как ты будешь людей спасать? А он: так она приплывет, если надо. На спасательном посту тоже никого нет, сами пляжи сдали в аренду", – заявил специалист.

Ранее мы сообщали, что в Крыму после шторма на поверхности воды образовались большие скопления мусора.

Вокруг плавает пластик, целлофановые пакеты, фекалии и гниющие водоросли. Огромное количество мусора прибило к берегу из-за того, что в бухту выходит коллектор, собирающий канализацию с города.

Возле выхода трубы в центре Севастополя часто собираются такие "острова" из отходов.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

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