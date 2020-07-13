Новые обследования пациентов, поборовших китайский вирус, показали неожиданные результаты

Так, после проведенных в Германии исследований оказалось, что у некоторых людей количество антител к вирусу довольно быстро уменьшилось. Это ставит под сомнение эффективность вакцинации, пишет сайт телеканала ZDF.

Для анализов отобрали образцы крови первых пациентов в Германии. Исследование провели в мюнхенской клинике Швабинг в конце января.

"У четырех из девяти пациентов мы увидели падение нейтрализующих антител. Это показал специальный тест, который можно проводить только в лаборатории с высоким уровнем безопасности", - сообщил главный врач клиники, специалист по инфекционным заболеваниям Клеменс Вендтнер.

На данный момент не представляется возможным точно определить, как падение уровня антител влияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, но данные как минимум ставят под сомнение эффективность вакцинации. Кроме того, из них следует, что вирусом можно заразиться повторно.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, в мире обнаружили 12,87 миллиона инфицированных китайским вирусом. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 193 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Больше всего зараженных в США (3 304 87), Бразилии (1 864 681), Индии (849 553), России (726 036), Перу (326 326), Чили (315 041), Мексике (299 750), Великобритании (291 154) и ЮАР (276 242).

В то же время в Украине по состоянию на 13 июля, заразились китайским вирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457).

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