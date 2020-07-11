С августа во всех больницах Украины будут действовать новые правила для медиков и пациентов

Как сообщает Politeka.net, об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал во время онлайн-брифинга 11 июля (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Совсем скоро министерство планирует запустить тестирование электронных больничных. Виртуальные листы о нетрудоспособности будут внедрять в медучреждениях по всей Украине.

"Сейчас мы обратились к нашим больницам относительно тестирования этой модели, она будет заполняться на ресурсах Пенсионного фонда, когда врач может сразу заполнить и с помощью электронной цифровой подписи подписать больничный. Сейчас мы в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц", - подчеркнул Максим Степанов.

По словам министра, более 700 украинских медучреждений уже присоединились к проекту и приступили к испытаниям системы. Некоторое время она будет работать в тестовом режиме, который позволит совмещать электронные и бумажные больничные с постепенным переходом в цифровой формат.

"Я думаю неделю-две мы ее протестируем, настроим и уже в августе планируем запустить эту систему", - отметил Степанов. - "В будущем мы достаточно быстро полностью перейдем на электронный реестр этих больничных".

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