Президент Владимир Зеленский оценил ситуацию с китайским вирусом в Украине

Как сообщает Politeka.net, он рассказал о положительных моментах во время совещания с правительством и правоохранителями. Слова главы государства опубликованы на его официальном сайте.

Как заметил Владимир Зеленский, пока ситуация с распространением китайского вируса все еще опасная. Однако эпидемия уже постепенно идет на спад, что доказывает информация от различных ведомств.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб", - отметил президент Украины.

По мнению Зеленского, обстановка улучшается благодаря тому, что люди соблюдали карантинные ограничения. Глава государства подчеркнул, то пока расслабляться рано:

"Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией".

Ранее президент сам нарушил режим самоизоляции, выйдя на публику раньше времени. После заражения Елены Зеленской китайским вирусом, пресс- секретарь гаранта Юлия Мендель сообщала, что он будет сидеть взаперти до 26 июня. Однако Владимир Зеленский появился на людях уже 24 числа.

Напомним, медсестра обратилась к Зеленскому из-за зарплаты в 4200 гривен.

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