Сразу несколько украинских областей не готовы к смягчению карантинных ограничений

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из данных, обнародованных Министерством здравоохранения.

Как известно, карантин ослабляют в областях, где не более 50% занятых коек в больницах, делается не менее 24 исследований и тестов на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев уханьского вируса более 11%, а динамика роста заболеваемости выше 10%.

На данный момент под эти критерии подпадает сразу семь областей.

Так, в Закарпатской области слишком большая загруженность больниц и высокий процент выявления инфицированных людей. Такие же неутешительные результаты наблюдаются в Волынской и Ровенской областях.

В Винницкой и Тернопольской областях наблюдается высокая динамика роста заболеваемости, поэтому ослаблять карантин там тоже не будут.

Кроме этого, недотягивают до норм Донецкая и Черниговская области. Отмечается, что в этих регионах тестируют слишком мало людей.

Ранее сообщалось, что 11 июля Харьковской области разрешили ослабить карантин.

Тем временем, в Украине зафиксировано более 53 тысяч заразившихся. За последние сутки было выявлено 678 новых случаев. При этом уже более 26 тысяч украинцев выздоровели.

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