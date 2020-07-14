Боевики "ДНР" гибнут от передозировки наркотиками, а также часто совершают самоубийство прямо на глазах других оккупантов

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странице ООС.

"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков у них становится нормой, и их вожаки теряют контроль над подчиненными.

Только на прошлой неделе у оккупантов было зафиксировано 4 смертельных случаях в результате передозировки наркотиками, одна попытка самоубийства и несколько бегств с места службы с оружием. Также во вражеских подразделениях постоянно фиксируются случаи подрыва личного состава на собственных минах", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что франковчанка отправилась в АТО и защищала Украину от российских захватчиков.

Женщина отправилась на фронт в августе 2014 года. Сперва ее не хотели принимать в армию и допускать к военным действиям, поэтому ей пришлось проявить настойчивость.

"Я себе думала, что приеду на передовую, мне дадут в руки автомат – и я всех "сепаров" уничтожу (смеется, – ред.). Автомат мне, конечно, никто не дал. Но оно и не удивительно, сначала оружия не хватало даже для ребят. Хотя сыграло роль и то, что я женщина." - рассказала Людмила.

Со временем женщину признали как полноценного бойца украинской армии и она долгое время защищала Украину от российских оккупантов.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".