Писательница Оксана Забужко высказалась о "совковом" мышлении у украинцев

В частности, она обвинила украинских предпринимателей, которые работают за границей, в "совковом" мышлении.

Такое заявление она сделала в интервью "5 каналу".

Ведущий спросил, что делать с бизнесменами, которые прекращают работать в Украине из-за сложных условий.

"Вот это и есть совок! Глубокая вера молодых, внешне образованных людей в то, что нужно упаковаться и куда-то убежать. Это инерция поколений сталинской, брежневской, вот какой-угодно закрытой страны, где три поколения престижным классом был тот, кто был "выездной", – ответила Забужко.

Она добавила, что "по инерции ГУЛАГа" как только границу открыли, "все помчались". Дети этих людей, по мнению писательницы, "до сих пор не поняли", что нужно не ждать, "а делать вокруг себя".

Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко раскрыла горькую историю отношений между Украиной и Россией. По ее мнению, Донбасс начали отделять от Украины задолго до 2014 года.

Она отметила, что в Донецке даже ресторана украинской кухни не было, а это свидетельствует о том, что регион наперед "зачищали" от каких-либо признаков того, что это Украина. А информационный захват украинского эфирного пространства начался еще в 2000-2004 годах. По ее словам, " минимум 15 лет продолжается захват Россией украинского информационного пространства".