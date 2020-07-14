Известный украинский писатель Василий Шкляр высказался о войне на Донбассе

В частности, он провел параллели между освободительной борьбой украинцев в былые времена и нынешней войной на Донбасе, борьбой за собственное государство, сохранение собственной культуры.

Об этом он рассказал 2017 года в интервью для издания Главред.

"Аналоги впечатляют. Собственно, я уже говорил, что сейчас идет столетняя война России против Украины, Донбасс лишь очередная горячая фаза. И та же гибридность, то же использование "пятой колонны", бунт денационализированного люмпена, постоянное провоцирование разделения на своих и чужих. Ну, и, конечно, жертвенность героического меньшинства на фоне массовой пассивности и равнодушия. И враг был так же откровенен в своей зоологической ненависти к украинской нации. Тогда тоже, как и сегодня, убивали только за то, что ты надел вышиванку", — заявил Шкляр.

Также ранее сообщалось, что писатель Василий Шкляр назвал самое могучее "оружие" украинцев.

По его словам, самым могучим оружием украинцев является их язык. Об этом он заявил, анализируя причины вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.

"Самое могучее оружие украинцев – это их язык. Язык - это щит, это тот самый высокий пограничный забор, которого в современном мире не сможет преодолеть ни один агрессор", - подчеркнул писатель.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ.

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык.