В работе физичеких лиц-предпринимателей ввели новые правила
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", передает "РБК-Украина".
Отмечается, что закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов. Но при этом осталась обязанность ведения книги в бумажном виде.
Кроме того, согласно документу, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.
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Также контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.
По словам главы финансового комитета Ярослава Железняка, закон был принят без ряда важных норм. Оставшуюся обязательную бумажную книгу учета нардеп назвал архаизмом.
"№2524 принят в целом. И это позволит по крайней мере получать электронные копии решений налоговой и отменить нелепый договор о признании электронных документов при регистрации в электронном кабинете", – подчеркнул Железняк.
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