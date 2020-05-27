Украинцам ограничили сумму налички, которую можно переслать на банковскую карту через терминал за один раз

Новые ограничения начали действовать в Украине в связи со вступлением в силу закона о финансовом мониторинге. Теперь банковские терминалы за раз будут принимать не более 4999 грн.

При этом в банках пояснили, что эти ограничения будут распространяться на клиентов, которые используют терминалы анонимно. У них будет шанс подтвердить свою личность: для этого нужно просто вставить в терминал личную банковскую карту или ввести ее номер. Выполнив эти действия, максимальная сумма транзакций с наличкой увеличится до 149 тысяч грн.

Эта сумма и раньше была пределом на осуществление операций без финансового мониторинга. По новому закону ее увеличили до 400 тысяч грн, однако банки решили не менять сумму.

Уточняется, что финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. Однако есть ряд операций, для которых проверка обязательна. Среди них:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

До этого Нацбанк рассказал о новых услугах, которые будут доступны для украинцев дистанционно.

Так, в новом Положении об осуществлении банками финансового мониторинга предусматривается возможность дистанционного открытия нового банковского счета. Теперь украинцам не нужно будет лично приходить в отделение или встречаться с представителями банка.

Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о счетах и долгах украинцев: вводятся новые правила.

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