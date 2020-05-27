Украинцам ограничили сумму налички, которую можно переслать на банковскую карту через терминал за один раз
Новые ограничения начали действовать в Украине в связи со вступлением в силу закона о финансовом мониторинге. Теперь банковские терминалы за раз будут принимать не более 4999 грн.
При этом в банках пояснили, что эти ограничения будут распространяться на клиентов, которые используют терминалы анонимно. У них будет шанс подтвердить свою личность: для этого нужно просто вставить в терминал личную банковскую карту или ввести ее номер. Выполнив эти действия, максимальная сумма транзакций с наличкой увеличится до 149 тысяч грн.
Эта сумма и раньше была пределом на осуществление операций без финансового мониторинга. По новому закону ее увеличили до 400 тысяч грн, однако банки решили не менять сумму.
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Уточняется, что финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. Однако есть ряд операций, для которых проверка обязательна. Среди них:
- операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
- все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
- обмен банкнотами, перевод средств за границу;
- финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
- все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.
До этого Нацбанк рассказал о новых услугах, которые будут доступны для украинцев дистанционно.
Так, в новом Положении об осуществлении банками финансового мониторинга предусматривается возможность дистанционного открытия нового банковского счета. Теперь украинцам не нужно будет лично приходить в отделение или встречаться с представителями банка.
Напомним, Нацбанк сделал экстренное заявление о счетах и долгах украинцев: вводятся новые правила.
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