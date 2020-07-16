Появилось видео, как ВСУ ежедневно сражаются на Донбассе за судьбу Украины

Как сообщает Politeka.net, на YouTube-канале «Підрозділ Капітошка» было обнародовано видео, где вмещены кадры ежедневной работы ООС по ликвидации врага (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новость).

«На этом видео вы видите ежедневный труд многих людей. Тех самых, кому небезразлична судьба этой земли. Это результаты работы бойцов ВСУ, добровольцев и волонтеров. Наша цель одна – победа, другие варианты нас не устроят.

Изначальный враг вновь стоит на пороге нашего дома. Сможем ли мы разорвать крепкую цепь истории и, наконец, преодолеть эту нечистоту, зависит только от нас. Двигаемся дальше, стараемся приносить максимальную пользу в этой войне», - сказало в сообщинии под видео.

Ранее мы писали, что глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил, что РФ несет угрозу для его страны, поэтому от нее необходимо защититься.

Также чиновник обращаясь к новобранцам, отметил, что они должны готовиться к противостоянию.

«Эстония нуждается в обученной армии, способной гарантировать защиту нашей страны. И каждый обученный солдат в Эстонии является еще одним солдатом, с которым нашему врагу придется считаться», - пояснил Луйк.

Как пример он навел агрессию России в Украине:

«Мы не должны смотреть далеко от дома, чтобы увидеть пребывание соседа на востоке в состоянии военного конфликта с соседней страной в Восточной Украине. Это же касается оккупации соседнего государства Грузии, Крыма», – отмечается в заявлении.

«Вне сомнений, по сравнению с восточным соседом мы меньше, однако имеющиеся у нас силы достаточны для того, чтобы у врага не было желания совать свой нос сюда», - сказал Луйк.

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