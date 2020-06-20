Российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций против союзника Кремля - Китая.
В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял художник-карикатурист Сергей Елкин.
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На фотожабе можно увидеть озадаченного Путина, стоящего перед Трампом накануне введения санкций.
"Опять санкции"? - задался вопросом лидер Кремля. На что Трамп ответил следующее: "Это не вам.. Это для Китая!".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что фразу "Это не вам" нужно было преподнести в другом ключе.
"Недоработочка. Слова Трампа "Это не вам" были бы более лучшими в виде "Это пока не вам", "Чтобы прослушать информацию о новых санкциях, нажмите один", "Ну обидно же за любимого старшего брата! Как ты не понимаешь, Трампушка?!", "Да сейчас на подходе и санкции - от Конгресса - непричемышу и его дружкам. Ждемс", "В очередь, с*кины дети, в очередь!", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Путин вышел на связь из личного бункера. Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он призвал их приходить и голосовать за поправки к Конституции.
На фотожабе можно увидеть перепуганного Владимира Путина, который сидит в личном бункере в защитном костюме, и говорит следующее: "Россияне! Приходите 1 июля на голосование!".
Пользователи мощно отреагировали на публикацию и прозвали Владимира Путина "Бункерфюрером всея Руси".
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