Российская правящая верхушка во главе с Владимиром Путиным может очень дорого заплатить за скандал, связанный с возможным финансированием гражданами РФ ликвидации американских солдат талибами

В Сенат США внесен первый законопроект, которым предусматриваются санкции против российских граждан, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане, передает Politeka.net со ссылкой на иноСМИ.

Если причастность России будет доказана, одним из объектов санкций в случае их принятия станет президент России Владимир Путин. В этом же списке могут оказаться министр обороны России Сергей Шойгу, олигархи из близкого окружения главы РФ, политические деятели и члены их семей.

Санкции предполагают замораживание американских активов этих людей и организаций, а также запрет на их въезд в Соединенные Штаты.

Законопроект внес на рассмотрение сенатор-демократ Роберт Менендес.

«Если Трамп отказывается привлекать Путина к ответственности за финансирование террористов, (атаковавших) американские войска в Афганистане, тогда это должен сделать Конгресс», - говорится в заявлении сенатора.

После получения отчета американской разведки с подтверждением причастности руководства России или подотчетных ему служб о выплате денег за атаки на военнослужащих из международного контингента в Афганистане президент США должен будет принять решение о введении санкций.

Отметим, что в случае одобрения законопроекта и последующих шагов американских властей эти санкции больно ударят по российским толстосумам и политикам, у которых в США счета, недвижимость, живут и учатся дети.

Однако пока что в Кремле предпочитают сохранять хорошую мину при плохой игре. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что «В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого».

«Конец Путина в законопроектах конгрессменов США», «Давно пора», «Давите клопов», «Поскорее пускай вводят эти санкции против Путина и Шойгу. Ведь их родственники, близкие и друзья давно обосновались в США и Англии и имеют там недвижимость и счета. Это будет серьёзным ударом для них», «Захарову, и всех пропагагдонов - в кучку. У них недвижимость гражданство - за рубежами России. Так пусть сидят в чане с дерьмом, который они народу устроили. Без наворованных денег и права выезда!», – пишут в соцсетях обыватели.

Напомним, Трамп в порыве гнева рассказал, как его "поимела" Украина.

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