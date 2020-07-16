В Офисе Генпрокурора обсуждают безопасность на украинских улицах

Как передает Politeka.net, генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала в Телеграм-канале Офиса совещание в четверг, 16 июля, с главами правоохранительных органов.

"Будем проводить координационное совещание, которое будет касаться общественной безопасности, безопасности на улицах, количества оружия, которое есть на улицах", - сказала Венедиктова.

В мероприятии принимают участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, председатель Нацполиции Игорь Клименко, и. о. директора ГБР Александр Соколов, начальник Военной службы правопорядка в ВСУ Игорь Криштун.

По словам Венедиктовой, для правоохранителей расследование фактов незаконного обращения с оружием ввиду проведения ООС - должно быть в приоритете.

"Поскольку у нас продолжается ООС, мы понимаем, что для нас приоритет - расследование фактов незаконного обращения с оружием. Нам необходимо активизироваться в уголовных производствах этой категории и обеспечить принятие в них окончательных решений в разумные сроки", - отметила Генпрокурор.

Ранее мы сообщали, Офис Генпрокурора отправил на скамью подсудимых двух судей Черкасской области, которые шесть лет назад, во время Майдана, преследовали активистов и назначили незаконные меры пресечения.

Так, согласно информации на сайте Офисе Генпрокурора, в суд был направлен обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс по фактам противодействия протестным акциям и незаконному преследованию участников митингов в январе 2014 года.

По данным следствия, указанные судьи вынесли неправосудные решения в отношении 17 участников акций об избрании им меры пресечения - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанные были незаконно лишены свободы.

Обвиняемым инкриминируется вынесение заведомо неправосудных решений о незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия и совершенные по предварительному сговору группой лиц, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов.

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