Бывшие служители Фемиды принимали решения без достаточных и надлежащих доказательств, когда отправляли активистов Революции Достоинства под аресты шесть лет назад

Как передает Politeka.net со ссылкой на Офис Генпрокурора, в суд направлено обвинительный акт в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс по фактам противодействия протестным акциям и незаконного преследования участников Майдана в январе 2014 года.

Обвиняемым инкриминируется вынесение заведомо неправосудных решений о незаконных арестах, повлекших тяжкие последствия и совершенные по предварительному сговору группой лиц, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов.

По данным следствия, в январе 2014 года судьи вынесли неправосудные решения в отношении 17 участников акций об избрании им меры пресечения - 14 из них взяли под стражу, 3 - поместили под домашний арест, в результате чего задержанные были незаконно лишены свободы.

Ранее мы сообщали, Офис Генпрокурора сообщил о подозрении адвокату, который намеревался украсть 570 тыс. гривен клиента. Деньги защитник должен был передать судье в качестве взятки за содействие в выдаче судебного приказа о взыскании с общества в пользу клиента задолженности по заработной плате в размере 7 млн ​​грн.

Правоохранители задержали адвоката во время получения части оговоренной суммы в размере 30 тыс грн.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, Офис Генпрокурора обеспечил поступление в бюджет 28,9 млн грн: подробности громкого дела

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