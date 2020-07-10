Генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила проведение реформы прокуратуры в Украине с послами стран «Большой семерки» и Евросоюза

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.

Она рассказала, что в рамках обновления кадрового потенциала ведомства в Офис Генпрокурора устраивают кандидатов извне системы, которые прошли все этапы отбора. Кроме того, продолжается прием документов для нового отбора.

Венедиктова также рассказала о ежедневных собеседованиях прокуроров региональных прокуратур. Генпрокурор уточнила, что все это делается для очищения и обновления системы.

"Мы продолжаем обновляться и очищаться, чтобы на страже закона стояли лучшие из лучших", - заявила Венедиктова.

По ее словам, зарубежные дипломаты подтвердили свою готовность и в дальнейшем поддерживать Офис Генерального прокурора на пути к изменениям.

Венедиктова также рассказала, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Уже выбраны представители от Совета прокуроров, парламента и профильного Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты.

До этого мы писали о том, что Петр Порошенко с адвокатами и коллегами-депутатами в прошлом месяце прорвался к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием, чтобы она лично вручила ему подозрение. В дверях образовалась толкучка. Примечательно, что во время потасовки Петр Алексеевич, сам того не заметив, перешел на русский язык.

В конце концов, Венедиктова покинула свой кабинет после того, как экс-президент стал ее перебивать и перешел на личности.

Напомним, Порошенко вломился к генпрокурору, началась потасовка: "Как вы обращаетесь?", кадры атаки.

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