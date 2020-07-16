"Не надо спешить с продлением карантина..."

Президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно новых сроков карантина в Украине

По этой теме он высказался на традиционном селекторном совещании с участием представителей правительства и правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента

Зеленский заявил, что не надо спешить продлять карантин более чем на месяц.

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более», – сказал Зеленский.

Таким образом президент изменил сроки продления карантина, которые озвучивались ранее. В частности звчуали прогнозы, что карантин могут продлить и на полтора года.

В свою очередь глава министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что уже готов постановление о том, как измсенится карантин в Украине.

В чатсности, предусмотрено, что регионы будут разделены на четыре зоны – «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от количества заболевших в определенном населенном пункте области.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине может быть продлен после 31 июля еще на 2 недели - до 14 августа.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания, вызванного китайским вирусом.

В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.

Среди тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.

Всего за время пандемии в Украине подтверждено 56 455 случаев, из них 28931 пациент выздоровел, 1445 умерли.

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