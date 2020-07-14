В Украине собираются продлить карантин в новом формате

Об сообщает "Сегодня" со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – рассказали в Минздраве.

Источник отметил, что эффективными мерами оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

"Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", – сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что в случае ухудшения ситуации в определенной области, прежде всего там закроют стадионы и спортзалы.

Также в МОЗ сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа. При этом отмечается, что на данный момент соответствующего проекта постановления пока нет. Над ним работают, ведется дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому что у китайского вируса такой срок инкубационного периода.

Напомним, 12 июля в Минздраве сообщили, что к ослаблению карантина не готовы семь областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская.

Для того, чтобы смягчить карантин, области должны соответствовать четырем целевым показателям. Заполненность кроватей не должна превышать 50%, процент выявления новых случаев инфекции - 11%, динамика прироста - не более 10%. Кроме того, за сутки в регионе должны провести не менее 24 тестирования на 100 тысяч населения.

13 июля из-за роста числа заболевших карантинные ограничения ужесточили в Одессе. Там запрещается работа с 23:00 до 07:00 ночных клубов, ресторанов, кафе, баров и заведений культуры.

Запрет не распространяется на кинотеатры и услуги общественного питания по адресной доставке и заказов навынос.

Городской совет также поручил усилить контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Тем временем, во Львовской области решили ослабить карантин с 14 июля. Разрешили работать детским садам, инклюзивного-ресурсным центрам, заведениям культуры, за исключением театров и кинотеатров.

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