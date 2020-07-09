Вернуться ли школьники за парты, или продолжат учиться онлайн?

Украина не готова организовать для школьников дистанционное обучение с 1 сентября

Как сообщает Politeka, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Волынской области.

По мнению главы государства, Украина пока что в техническом плане не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года в сентябре обучение проходило дистанционно. Главной проблемой в данном вопросе Зеленский считает отсутствие качественного интернета 3G и 4G по всей стране.

"Пока не могу сказать (о формате дальнейшего обучения, - ред.). Если говорить о сентябре, то, я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, формат обучения будет зависеть от ситуации с COVID-19, которую не всегда можно прогнозировать и держать под контролем.

На сегодняшний день, как сообщил Зеленский, в Украине не наблюдается второй волны заболеваемости, поэтому он верит в возвращение к привычному формату обучения в школах страны.

"Мы верим, что не будет второй волны, и поэтому дети смогут учиться в нормальной социальной среде и нормально общаться", - сказал Зеленский.

Как известно, накануне мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что скорее всего с 1 сентября школьники продолжат дистанционное обучение.

Так, по словам Кличко, учитывая то, что карантин в Украине в очередной раз планируют продлить, можно сделать вывод, что и новый учебный год для школьников начнется в "онлайн-режиме".

Мэр столицы напомнил о плане Кабмина по выходу из карантина, согласно которому возобновление работы школ в Украине рассматривается лишь на четвертом этапе, к которому большинство регионов страны все еще не готовы.

При этом Кличко отметил, что Департамент образования и науки КГГА уже порекомендовал всем школам подготовить планы и разработать формы проведения дистанционного обучения.

Напомним, в МОЗ рассказали, как школьники будут учиться с 1 сентября: три сценария.

Как сообщала Politeka, одесским школьникам придумали новое испытание: уже с 1 сентября.

Также Politeka писала, что выпускников украинских школ начали массово забирать в армию вместо вузов: что известно.