Людей на базе отдыха атакует новая инфекция

В Кирилловке на базе отдыха «Днепровские зори», которая уже знаменита своими скандалами с отдыхающими, обнаружили новую инфекцию. Об этом сообщает начальник Госпродпотребслужбы, пишет Politeka.net

В Кирилловке отдыхающим грозит новая ротавирусная инфекция – в этот раз на базе «Днепровские зори» обнаружили стафилококк и сальмонеллу. Стоит отметить, что это уже не первый скандал, связанный с курортом – ранее работу «Днепровских зорь» остановили как раз из-за проблем с санитарным состоянием, поскольку не были выполнены все требования санэпидемстанции.

Тогда на руководителя базы был составлен протокол об административных нарушениях за несоблюдение санитарных норм. За ненадлежащее исполнение обязанностей на руководителя базы был составлен протокол и теперь ему надлежит выплатить штраф от 2 до 25 тысяч гривен.

Затем санэпидемстанция провела проверку и обнаружила бактерии стафилококка и сальмонеллу на оборудовании и инвентаре. После этого база была окончательно закрыта, 9 июня помещения и территорию выставили на продажу. Однако, спустя несколько недель руководство обратилось с просьбой о возобновлении работы, но получило отказ.

Врачи предупреждают, что золотистый стафилококк является наиболее патогенным для человека, способным вызывать развитие гнойно-воспалительных процессов почти во всех органах человека. Опасность этого заболевания в том, что бактерии золотистого стафилококка устойчивы к антибиотикам и очень сложно лечатся. Кроме того, они очень агрессивны и способны вызывать опасное для жизни заболевание.

Опасность еще и в том, что передача золотистого стафилококка происходит непосредственно при физическом контакте с жидкостью, которая выделяется при кашле или чихании.

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