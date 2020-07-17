В Украине могут ввести смешанный формат обучения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения работает с МОН, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения.

По словам министра, это может быть смешанный вариант - одновременно обычное и дистанционное обучение.

Так, Степанов не исключает, что в случае определенных показателей это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двусменным посещением учебного заведения.

Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы, возможно, что школы начнут переходить на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - сказал министр.

Уже через неделю, по словам министра, будет готов регламент работы учебных заведений, а к концу июля его утвердят, "чтобы все было понятно заранее".

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что карантин в Украине будет продлен еще как минимум на месяц. При этом правительство готовится продолжать карантин и в 2021 году. Это означает, что карантин может затянуться на два года.

Напомним, «На два года»: в Кабмине проговорились о реальных сроках карантина, что еще нужно знать украинцам.

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