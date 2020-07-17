Скандальный российский актер Анатолий Пашинин, принявший участие в войне на Донбассе, высказался об украинском гражданстве

Так, он заявил, что украинское гражданство напоминает секту.

Обосновал он в 2018 году свое нежелание сменить российский паспорт в одном из интервью. По словам Пашинина, сейчас у него золотая позиция. (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По мнению актера, будучи россиянином, он защищен на территории Украины намного сильнее.

"Украинское гражданство стало попахивать сектой. Можно дать, а можно забрать. Если ты неугоден руководителю секты, мы отнимаем его у тебя. Поэтому не надо", – высказался он.

При этом, заявил Пашинин, если бы существовал закон, согласно которому можно прийти и получить паспорт, было бы лучше.

"Тогда это будет чесно, и не надо будет унижаться перед каким-то чинушей, что решит, достоин я или нет. Украинской власти нечего у меня отнять, а украинцам – есть, что взять", – подытожил актер.

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По его мнению, "причиной войны на Донбассе, в частности, есть огромная разница в менталитете людей, которые жили на востоке и населявшими остальную Украину.

"Изменить можно любое сознание и любого человек. Главное, чтобы СМИ не занимались лживой пропагандой, как это делается в Московии. В отношении людей, которые остались на оккупированных территориях - просто этот вопрос не решится. И вряд ли в ближайшие десять лет мы сможем выйти из этой ситуации", - отметил фронтмен.

Также музыкант считает, что изменение ментальности долгий и трудный процес для Украины. Ведь жители Востока и Запада страны пока не едины в основных понятиях: язык, история, культура и вектор развития страны. Ситуация на Донбассе может вновь повториться из-за этого разделения.

По его словам, чтобы не повторилась ситуация на Донбассе, украинцам надо быть едиными в основных понятиях.

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