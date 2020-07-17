Один из самых известных художников Украины Иван Марчук сделал громкое заявление об украинском обществе

По его словам, Украине не нужны гении и таланты. В стране царят зло и зависть, а люди, вместо того, чтобы объединиться, друг друга съедают. Марчук рассказал, что посетил много стран, на его выставки "очередь шла на коленях", в то же время Украина ничего для него не сделала.

Об этом он рассказал в интервью 2018 года для издания НОВА.

По его словам, ситуация в Украине только усугубляется; из самой лучшей страны Европы сделали "помойку".

"В Украине все идет к худшему и к худшему. Мы даже не представляем, в каком болоте и помойке сидим... Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Теперь в Украине царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство... Люди очень растрепанные, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают?" - риторически спрашивает Марчук.

"Понимаете - украинская земля рождает больше всего талантов на квадратный метр планеты. Но наша земля часто и поедает многих, как кошка, которая поедала своих котят. У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны..." - резюмировал Марчук.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.