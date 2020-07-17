Измученные жители Симферополя отговаривают россиян приезжать в оккупированный Крым

Как сообщает Politeka.net, крымчане рассказали о тяжелых условиях на полуострове в социальных сетях. Переписку опубликовал телеграм-канал "Vitauskas NEWS POST на карантине".

Один из россиян поделился, что планирует переехать жить в Симферополь и поинтересовался, как в городе обстоят дела с работой, жильем и общим уровнем жизни. В ответ горожане пожаловались и рассказали, до чего оккупанты их довели.

Так один пользователей утверждает, что аренда жилья в Курортном Симферополе обходится примерно в 30 тысяч рублей (11,5 тысячи гривен), тогда как сложно найти работу даже с зарплатой в 20 тысяч. Кроме того, в Москве товары из Крыма продаются дороже, чем на самом полуострове. Для примера: яблоки стоят 150 рублей (почти 60 гривен) за килограмм, такая же ситуация обстоит и с другими продуктами на побережье.

"Не стоит приезжать", - дружно советуют крымчане. - "Тут все х*рово. Цены московские, а оплата труда мизерная. Люди голодные и злые (кто не верит, прокатитесь в автобусе). Климат редкостное го*но! Как говорит моя жена - четыре погоды в один день. И еще у нас вода заканчивается питьевая".

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".