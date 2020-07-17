60-летнего ветерана АТО избила пьяная компания, однако полиция пытается закрыть дело

Скандал разгорелся в Белой Церкви, где компания выпивших парней напала на бывшего бойца АТО Аркадия Бицюру во дворе его дома. Об этом случае рассказала у себя в Фейсбук местная журналистка Леся Полищук.

Она рассказала, что Бицюра сделал замечание компании молодых людей, которые очень шумно веселились во дворе многоэтажного дома вечером, распивая алкоголь и громко слушая музыку. На его замечание молодые люди отреагировали весьма агрессивно и атаковали ветерана. Увидев в драку, в конфликт вмешалась даже мать Аркадия.

«Старушка Ада Васильевна увидев в окно, началась драка вылетела из квартиры и побежала к девушкам, которые стояли и наблюдали, как их бычки бьют седовласого мужчину. Мама бросилась разнимать, но одна из девушек, упитанная самка толкнула старую женщину так, что та отлетела к скамейке и перекатилась через нее ударившись головой», - рассказала журналистка.

Когда на место происшествия приехала полиция, компания решила написать заявление на ветерана АТО из-за того, что тот в процессе конфликта повредил их музыкальную колонку. Сам Аркадий с матерью также написал заявление.

«Но через пару дней к ним пришли еще двое быков и "конкретно абьяснили" что Аркадий должен десять тысяч за колонку иначе "пи**а тебе дед". А вот прямо сейчас им говорят в полиции, что поздно проведена судмедэкспертиза - невозможно доказать факты побоев. Много вопросов», - добавила журналистка.

Она отмечает, что у полиции было заключение врачей, которые осматривали пострадавшую Аду Васильевну после сотрясения. Журналистка также недовольна тем, что заявление о поврежденной колонке было принято, однако дело ветерана АТО пытаются закрыть.

Полищук рассказала, что в 2014 году 56-летний Аркадий отправился на Донбасс добровольцем и воевал три года с побратимами из «Правого сектора».

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