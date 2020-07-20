Теперь все зависит от парламентариев

Стало известно, какие новшества предусматривает реформа декретного отпуска в Украине

Об этом рассказала вице-спикер Рады Елена Кондратюк, передает РБК.

По ее словам, "ментальные матриархальные стереотипы", которые насильно внушили украинцам, мешают государству уравнять в правах и обязанностях по уходу за ребенком мужчин и женщин.

Верховная Рада уже работает над документом, который позволит это сделать. В случае его утверждения отец и мать ребенка смогут брать декрет поочередно.

"Почему вы не можете побыть в декрете месяц, например, а потом жена месяц в декрете? Кстати, законодательство это тоже мы сейчас хотим принять, чтобы имели возможность и муж, и жена идти в декрет. Ничего здесь сложного нет", - добавила Кондратюк.

Стоит напомнить, что инновационный законопроект о декретном отпуске предусматривает и другие изменения:

Если мужчина захочет взять отпуск вместо женщины, ему нужно принести своему работодателю справку, что супруга отказалась брать декрет (документ берется на месте работы женщины).

Женщины с двумя детьми и больше имеют право на дополнительный отпуск каждый год. Теперь на это могут рассчитывать и мужчины.

После рождения ребенка отец получит право на оплачиваемый 14-дневный отпуск (если он живет с матерью ребенка, независимо от штампа в паспорте). Этот отпуск можно будет использовать на протяжении трех месяцев с момента рождения ребенка.

Также мы рассказывали, что украинцам придется доплачивать за роды.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, роды не могут быть бесплатными, если у роженицы существуют патологии, или женщине необходимо хирургическое вмешательство.

По его словам, бесплатными роды могут быть только для тех женщин, которые рожают естественным путем.

Напомним, что медицинские услуги для украинцев станут бесплатными: за что теперь не придется раскрывать кошелек.

Как сообщала Рoliteka, новую бесплатную услугу вводят для украинцев, заявление Минздрава: "Раз в пять дней...".

Также Рoliteka писала, что украинок заставят доплачивать за роды