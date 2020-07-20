Известный украинский писатель Василий Шкляр высказался о главной цели России в Украине

По его словам, позиция большинства украинского населения, которое говорит, что Донбасс наш и он вернется, совпадает со стремлениями президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью 2018 года для журналистов издания Главком.

"Позиция большинства украинского населения, которое говорит, что Донбасс наш и он вернется, совпадает со стремлениями Путина. Он не хочет забирать Донбасс. Ему нужна большая территория здесь, которая будет агентом влияния РФ на большую часть Украины", - отметил писатель.

Кроме того, он напомнил, что в Украине были случаи, когда людей убивали за использование украинского языка, за то, что человек-украинец и хочет им остаться на своей земле. В то же самое время ни одного россиянина не убили на Западной Украине за использование русского языка.

"Знаете, я не могу простить людям, которые за украинский язык убивали. Есть один неоспоримый факт: ни одного россиянина в Украине не убили ни в Галичине, ни где-либо, даже во время войн только за то, что человек разговаривает на русском языке. А за то, что ты украинец и хочешь им остаться, таких убивали миллионами. Сегодня меньше, но до сих пор убивают", - резюмировал Василий Шкляр.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ.

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык.