Количество зараженных перевалило уже за 59 тысяч

Об этом говорилось во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ОП.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля количество сделанных тестов в Украине с начала эпидемии достигло уже 887 тысяч. При этом, как напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, в первые дни делалось всего по 200 тестирований.

Глава Минздрава отчитался, что в течение последних трех недель наблюдается приблизительно одинаковый уровень показателей по новым заражениям, на прошлой неделе пошла на спад госпитализация. Показатель летальности остается довольно умеренным - 2,5%.

Зеленский, выслушав доклад представителей Кабмина, заявил о готовности Украины ко второй волне китайского вируса, но все же выразил надежду, что лучше бы она миновала страну.

«Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то «красных точек», связанных с распространением инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», - заявил глава государства.

Ранее мы сообщали, Минздрав объявил продление карантина после 31 июля еще на месяц. Глава ведомства Степанов рассказал о намерениях продлить ограничения сразу на 60 дней, однако Зеленский пресек любые попытки, объяснив это тем, что "все уже устали" и следует действовать по ситуации, которая пока не требует продления на более длительный срок.

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