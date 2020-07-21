Мужчина, взявший в заложники пассажиров автобуса в Луцке, звонил украинскому журналисту Юрию Бутусову
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Бутусова в соцсети.
Он сообщил, что ему позвонил "Максим Плохой", который захватил автобус с людьми в Луцке.
"Говорит, что имеет в своем распоряжении оружие и взрывчатку. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он ставит задачу заложникам связаться со СМИ, люди через родственников находят контакты и дают ему трубку", - написал Бутусов.
По словам журналиста, мужчина требует от СМИ распространять его требования.
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Также Бутусов сообщил, что во время телефонного разговора он заявил злоумышленнику о своей готовности приехать в обмен на освобождение части заложников - женщин и детей. Однако "Максим Плохой" бросил трубку, решив, что с ним разговаривает сотрудник полиции. После этого Бутусов решил сделать пост в соцсети, чтобы "луцкий террорист" мог убедиться, что говорил действительно с журналистом.
"Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - написал Бутусов.
Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка, слышны выстрелы и есть угроза взрыва: кадры с места событий.
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