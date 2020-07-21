А как вы относитесь к таким кандитатам?

В "Слуге Народа" определились с кандидатами на пост мэра Черкасс и Тернополя

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, на пост мэра Черкасс будет выдвинут Александр Скичко — депутат-мажоритарщик от фракции "Слуга Народа". До политической карьеры он был шоуменом, актером, телеведущим и одним из ведущих на Евровидении.

За пост градоначальника Тернополе будет бороться Виктор Гевко — на президентских выборах в 2019 году был руководителем Тернопольского штаба кандидата в Президенты Владимира Зеленского, позже он вошел в совет областного отделения партии "Слуги народа".

Ранее Виктор был комиком и одним из участников проекта "Квартал 95". Родился в Тернопольской области.

Пользователи сети довольно скептически отнеслись к такой новости, но были и те, кто поддержал такую инициативу.

"А может и правильно? Пусть молодёжь рулит!", "А вы говорили кадровый голод, и в них комиков много, на всех хватит", "Уже были мерами профи. Одни Кличко и Черновецкий чего стоят. А многие клоуны, как сказал автор, далеко не глупые люди, с высшим образованием. Лучше артисты, чем воры, коррупционеры", "Зе команда!!!Чем дальше тем смешнее!!!И больнее!!!!", - писали украинцы в сети.

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