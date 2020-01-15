В сети скандал из-за слов уже бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о главном празднике года

Как сообщает Politeka, кадры слил в сеть пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Новый год - такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже»: Дмитрий Анатольевич накануне», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что опубликованные кадры были восприняты россиянами при помощи едких комментариев, о чем говорит происходящее под видео.

«Он знал, что будет отставка», «Сомнений нет, он все знал», «предчувствия его не обманули», «Дима, замени ему таблетки в кальяне. Старые таблеты уже протухли», «Как то даже не очень приятно....», «шоу для лолов продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев подал с Кабмином в отставку и не планирует возглавлять правительство в новом составе

Медведев после отставки будет зампредседателем Совета Безопасности России. Этой должности пока нет, но Владимир Путин, президент РФ, уже распорядился о ее образовании. Из этого можно предположить, что нового премьера в преемники будут готовить четыре года. Выборы в России президента пройдут в 2024 году. Но в 2021 году ожидаются выборы в Думу, что станет "крещением" для нового главы правительства.

Есть возможность, что сейчас Путин назначит техническую фигуру на должность премьера. Ведь рассматривается и тот вариант, когда новый чиновник не оправдает доверия и его необходимо будет заменить, заявлено в посте.

Напомним, как изменилась внешность Путина за 20 лет

А еще Politeka писала, что Медведев собрался сократить население России, готовится настоящий геноцид

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