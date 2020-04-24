Российский президент Владимир Путин стал героем новой политической фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз президента России Владимира Путина высмеяли после громкого фиаско на нефтяном рынке, где были установлены абсолютные рекорды по цене нефти.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал пользователь Vitauskas.

На фотожабе можно увидеть убегающего в лес Владимира Путина, которому попутно Дмитрий Медведев воткнул ножи в спину.

"Новости рывков и прорывов. Вслед за обрушением цен на нефть, цены на газ в Европе рухнули ниже российских. В Великобритании газ стоит около $40 за тысячу кубометров, в Нидерландах - $66,8. Средняя цена «Газпрома» для России - $52,8", - сказано в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост блогера и призвали россиян отказываться от предложений "Газпрома", чтобы он быстрее ушел на дно.

"Опа, опа, опассионата... Что-то ж*па мира пованивать стала...", "Эх, не стоило Хоттабыча нахр*н посылать", "А ему пох...", "Путин молодец. Если не Путин, то кто сделает это для федерастов", "Интересно бы взглянуть на розничные цены. Я плачу 5.8 руб/куб.м, что по нынешнему курсу почти €80 за тыс.куб.м", "Посоветуйте в России, пусть люди покупают газ с других хабов, нежели в Газпроме", - шутят они в комментариях под публикацией блогера.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин вышел из бункера и напугал всех новым лицом. Публикацию в своем микроблоге Twitter сделал пользователь под псевдонимом Дмитрий Stoff.

"Присмотритесь к этой фотке повнимательней. Увеличьте. Не кажется ли вам, что тип на ней больше напоминает какого-то чувака в маске, нежели живого Пыню?", - подписал он скандальные снимки президента России.

Россияне с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что нынешний Владимир Путин не похож на человека, который пришел к власти в 1999 году.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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