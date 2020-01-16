О возможной отставке Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ стало известно еще до Нового года

Об этом информирует Telegram-канал "Шулика", ссылаясь на свои источники во власти, передает Politeka.net.

Как известно, о решении Дмитрия Медведева уйти в отставку узнали в политических кругах России еще до новогодних праздников, и поэтому он отсутствовал при работе над посланием Владимира Путина к населению.

Инсайдеры утверждают, что многие заметили отсутствие Дмитрия Медведева на итоговом совещании, как и присутствие на нем Михаила Мишустина, которого глава Кремля Владимир Путин предложил утвердить на пост нового премьера, и мера Москвы Сергея Собянина.

Но в стенах Кремля объяснение публичной "расправы" Путина над Медведевым нашли только одно.

Как известно, перед Новым годом в сети появилось фото с резиденции Медведева, куда специально завезли снег, чтобы премьер-министр мог наслаждаться катанием на лыжах.

"Хронологически это могло стать последней каплей, потому что фотографию продвигали весьма лояльные Кремлю ресурсы, более того, они были первыми", – сказано в сообщении.

Инсайдеры утверждают, что несмотря на уход из высокой должности, никакие резиденции и "домики для уточек" у Дмитрия Медведева не отберут, ведь они не являются государственной собственностью.

"И пользуется ими он не как премьер, а как частное лицо, как друг руководства фондов, которые владеют этой недвижимостью", – подытожили в Telegram-канале.

Как мы ранее сообщали, 15 января российский Кабмин в полном составе ушел в отставку. Об этом объявил его глава Дмитрий Медведев после разговора с президентом РФ.

Уже вечером Путин предложил кандидатуру на пост нового главы правительства. Он хочет поручить эту должность главе Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилу Мишустину.

Будущий премьер России Михаил Мишустин уже попал в базу "Миротворца". В сообщении говорится, что политик является российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".

Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".

Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.

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