Известный комик Владимир Данилец рассказал, почему конфликт на Донбассе до сих пор не окончен

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью «112 Украина».

"Люди уже устали от всего этого. Люди поняли, что и война никому не нужна. И что та война, которая идет, или этот конфликт - он сделан для нескольких семей в Украине. Люди уже это понимают. Я каждый год приезжаю к себе в деревню, то раньше было: "Ты смотри, что москали творят, что это делается"? А сейчас уже: "А за что наши ребята гибнут? Что, наши руководители не могут договориться?",- отметил он.

Также комик уверен, что все может наладится, так как первые шаги уже сделаны.

"При желании все можно сделать. Пленных же освободили, потихоньку и этот конфликт можно погасить. Наши родители - русские, украинцы, мы друг друга понимаем - это все можно решить. Но, видимо, это некоторым нужно", - заявил он.

Ранее мы писали, что на оккупированные территории Донбасса прибыли российские военные, часть из которых заражена вирусом

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, в Минобороны сообщили, что под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

По данным украинской разведки, возросло количество лиц, которые прибывают на Донбасс с территории РФ для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов. "Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с выявлением у них заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении украинской разведки.

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