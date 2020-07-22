Известный комик Владимир Данилец рассказал, почему конфликт на Донбассе до сих пор не окончен
Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью «112 Украина».
"Люди уже устали от всего этого. Люди поняли, что и война никому не нужна. И что та война, которая идет, или этот конфликт - он сделан для нескольких семей в Украине. Люди уже это понимают. Я каждый год приезжаю к себе в деревню, то раньше было: "Ты смотри, что москали творят, что это делается"? А сейчас уже: "А за что наши ребята гибнут? Что, наши руководители не могут договориться?",- отметил он.
Также комик уверен, что все может наладится, так как первые шаги уже сделаны.
"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза
Счета украинцев в ПриватБанке опустошаются, деньги могут не вернуть: "Исчезли 44 тысячи..."
Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"
Фальшивые деньги наводнили Украину, в НБУ назвали самые опасные купюры: что нужно знать
"При желании все можно сделать. Пленных же освободили, потихоньку и этот конфликт можно погасить. Наши родители - русские, украинцы, мы друг друга понимаем - это все можно решить. Но, видимо, это некоторым нужно", - заявил он.
Ранее мы писали, что на оккупированные территории Донбасса прибыли российские военные, часть из которых заражена вирусом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, в Минобороны сообщили, что под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.
По данным украинской разведки, возросло количество лиц, которые прибывают на Донбасс с территории РФ для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов. "Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с выявлением у них заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении украинской разведки.
Напомним, в Кремле сделали вынужденное признание о влиянии на ОРДЛО: "Мы имеем...".
Как сообщала Politeka, Песков выдвинул условие Украине и намекнул на встречу Путина с Зеленским: «Только после...».