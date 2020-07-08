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Президент РФ Владимир Путин уверен, что Конституция СССР содержала в себе "мину замедленного действия" о праве выхода республик из состава Союза

Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.

По словам Путина, сама процедура выхода Украины и остальных государств из состава СРСР не была прописана. Поэтому республика могла выйти из состава СССР, забрав с собой "подарки от русского народа".

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", — заявил лидер РФ.

Он уверен, что России необходимо избежать подобных вещей, а поправки к действующей Конституции является абсолютно верным.

"Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — заключил Путин.

Напомним, что 1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему переизбираться еще два раза после 2024 года.

Согласно результатам, "за" проголосовали 77,9% участников референдума. Против отдали голоса 21,2%.

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