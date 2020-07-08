Президент РФ Владимир Путин уверен, что Конституция СССР содержала в себе "мину замедленного действия" о праве выхода республик из состава Союза
Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.
По словам Путина, сама процедура выхода Украины и остальных государств из состава СРСР не была прописана. Поэтому республика могла выйти из состава СССР, забрав с собой "подарки от русского народа".
"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", — заявил лидер РФ.
Мокрая Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид"
Выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу: как не остаться без денег
Подвыпивший Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя..."
Новые деньги вводят в оборот, что нужно знать украинцам и фото купюр: "Уже со следующей недели"
Он уверен, что России необходимо избежать подобных вещей, а поправки к действующей Конституции является абсолютно верным.
"Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — заключил Путин.
Напомним, что 1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему переизбираться еще два раза после 2024 года.
Согласно результатам, "за" проголосовали 77,9% участников референдума. Против отдали голоса 21,2%.
Напомним, Путин посягнул на Беларусь, стали известны скандальные детали: "Изъявили желание..."
Как сообщала Politeka, "Держим оружие наготове": Путин подписал опасный для Украины указ, в ВСУ забили тревогу