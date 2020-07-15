Однако об обострении на Донбассе Кремль якобы ничего не знает

В Кремле признали, что имеют определенное влияние на самопровозглашенные республики на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.

Так, в комментарии украинскому журналисту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия имеет влияние на самопровозглашенные республики.

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Кремле "ничего не знают" об обострении ситуации на линии соприкосновения.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, намерен ли Кремль вмешаться и повлиять на представителей ОРДЛО на фоне обострения на линии соприкосновения на Донбассе, Песков заявил, что о таком обострении ему не известно.

"Я, честно, не имею подробной информации об этом (убийстве боевиками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов на Донбассе со стороны ОРДЛО, - ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влияния не имеем, мы имеем в своем распоряжении определенное влияние на самопровозглашенные республики", - сказал Песков.

Как известно, в понедельник, 13 июля, во время эвакуации тела погибшего командира разведвзвода эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг применил стрелковое оружие, практически в упор расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик.

Еще один украинский воин получил ранения, и еще один - боевое травмирование. Тело командира разведвзвода забрали боевики, а тело медика и раненый сержант до сих пор находятся на поле боя.

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