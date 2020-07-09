Возможная встреча украинского президента Владимира Зеленского с его российском коллегой Владимиром Путиным состоится только при одном условии

Каком именно, спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил в комментариях росСМИ, передает Politeka.net.

По его словам, новый нормандский саммит с участием глав Украины, России, Франции и Германии может быть осуществлен только при условии выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже во время последней их встречи.

«Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в «нормандском формате»», – уточнил он.

Однако даже приблизительных сроков такой встречи Песков не озвучил.

Ранее мы рассказывали о том, что у Путина не сомневаются: завершить войну на Донбассе можно до окончания каденции Владимира Зеленского. Это было озвучено также Песковым. Спикер президента РФ пояснил, что шаги по прекращению войны на Донбассе, которую в 2014 году развязала Россия, прописаны в пакете Минских соглашений:

«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер».

Что касается украинского президента, то Зеленский раньше заявил, что война на Донбассе будет прекращена до конца его каденции. Он напомнил о том, что в этом вопросе все уже решено: ранее он говорил о готовности сменить тактику по Донбассу, если за год Минский процесс ни к чему не приведет.

План «Б», как известно, предполагает заморозку конфликта на Донбассе, что не устраивает российскую сторону, которая пытается впихнуть Украине разрушенный регион на своих условиях.

Напомним, боевики "ДНР" устроили массовую провокацию, обвинив ВСУ.

Как сообщала Politeka, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.