Министр здравоохранения рассказал, когда вакцина от китайского вируса появится в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщил Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве

Так, чиновник прокомментировал новость о разработках препарата британскими учеными, которые уже заявили о его успешных клинических испытаниях.

"Конечно, мы отслеживаем все без исключения разработки вакцин в мире. В том числе и вакцины, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета. Мы пытаемся сделать все, чтобы после появления вакцины на рынке Украина одной из первых получила ее", - сказал он.

Ранее мы писали, что в Сети высмеяли новость о якобы готовности первой российской вакцины от китайского вируса

Напомним, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции уже готова.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сказал он, добавив, что массовое производство вакцины планируется начать в августе текущего года.

В соцсетях живо обсуждают эту новость, у некоторых она вызывает недоумение, у других – смех.

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