ВОЗ призвала страны Европы готовиться ко второй волне китайского вируса

Об этом завил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает The Independent.

По его словам, новой волны стоит ожидать осенью. Более того, она будет осложнена эпидемией гриппа и кори.

Клюге подчеркнул, что хотя сейчас 32 из 43 стран Европы ослабляют карантинные ограничения, но пандемия вовсе не окончена. Поэтому, ослабление подобных мер нужно проводить крайне аккуратно.

"Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.

Также он напомнил, что ни вакцины, ни лечения от вируса все еще нет.

Клюге добавил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Тем не менее, он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - подытожил директор Европейского бюро ВОЗ.

Отметим, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал восстановление системы эпидемиологической защиты в стране.

Это делается также и в рамках подготовки ко второй вероятной волне китайского вируса.

«Противоэпидемическая система должна финансироваться, в том числе и на готовность к реагированию. Мы должны сознательно тратить немалые деньги на содержание сети учреждений на случай эпидемий, чтобы быть готовыми оказывать помощь больным", - заявил Ляшко.

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