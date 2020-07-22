22 июля 2012 года ушел из жизни один из величайших украинских актеров театра и кино Богдан Ступка



Всего один месяц он не дожил до 71 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне одной из последних стадий рака кости.

Предлагаем вспомнить самые яркие высказывания легендарного Богдана Сильвестровича об Украине.

Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому.

Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого – сохранить ее культурное богатство.

Мне все говорят: "Богдан, ты помешался на своих украинцах". А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют.

Я видел великую Амазонку, но дыхание у меня перехватывает от спокойного величества Днепра... Роскошь Версаля поразила меня, мне больше нравится уютная красота Массандровского дворца в Крыму... Я видел еще многое, но я люблю Украину. И верю: вы тоже любите!

Богдана Сильвестровича еще при жизни называли «актером №1», его обожала публика не только нашей страны, но и за рубежом. Более полувека имя Б.С. Ступки было знаковым для украинской национальной культуры. Большинство ролей, сыграл актер в театре и кино, вошли в летопись сценического и киноискусства Украины.

За годы своего творчества актер был удостоен множества наград, в числе которых Государственная премия Украины им. Т. Шевченко, премия Киевская пектораль за весомый вклад в театральное искусство, Государственная премия Украины имени Александра Довженко (посмертно), приз Международного кинофестиваля в Риме, премии Ника, Золотой орел и многие другие.

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