Телеведущий и певец Антин Мухарский предупредил об угрозе потери Украиной новых земель

Телеведущий и певец Антин Мухарский считает, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

Такое мнение он озвучил в интервью Главреду.

Он отметил, что Украине нужно разобраться с Харьковом и Одессой, Николаевом и Херсоном, а не думать о возвращении под контроль Киева Донбасса или Крыма. По его словам Крым и Донбасс отпали и на очереди другие территории Украины.

"Донбасс и Крым и отпали потому, что мы их не украинизировали, имея такую возможность. И сейчас мы не украинизируем и не делаем ничего для того, чтобы Харьков был украинским, чтобы Одесса была украинской... А Россия - делает, и "русскоязычное население" - тоже делает", - заявил собеседник.

Ведущий подчеркнул, "если государственная политика в области культуры и гуманитарной политики будет такой, как сейчас, то не исключено, что граница Украины уже в ближайшее время будет проходить по Днепру".

"Не буду повторять расхожее в последнее время мнение Черчилля, но оно как раз показывает суть. Когда хотели сократить расходы на музеи, спросили: "А зачем нам тогда воевать? За что мы тогда воюем?". Мы и все государства, в конце концов, воюют за ареал своего существования. А ареал своего существования очерчен исключительно "меловым кругом" языка и культуры", — добавил он.

Напомним, спецназ ворвался к музыканту Антону Мухарскому.