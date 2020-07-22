Украинцы, отдыхающие на Азовском море, продолжают жаловаться на опасное нашествие

О том, как сейчас обстоит ситуация в Кирилловке рассказал блогер Travel Family.

На своем канале в YouTube он показал видео, в котором рассказал о нюансах отдыха в этом популярном курортном поселке.

«В этом году что-то происходит странное. Во-первых, очень много медуз. А во-вторых, очень много креветки, ее просто тьма. Она очень маленькая и ее очень много, и она нападает. Это к стати не шутка, она действительно кусает. Эти маленькие креветки их очень-очень много, прямо нашествие. Также есть еще медузы», - рассказал мужчина.

При этом он отметил, что медуз стало меньше.

В комментариях отдыхающего поправили, что кусачие креветки, о которых он рассказывает, на самом деле являются так называемыми морскими блохами.

Отметим, их укусы более опасны для детей, так как кожа у них более мягкая.

Сначала места укусов похожи на комариные, но через некоторое время увеличиваются до красных пятен на коже.

Медики в случаях укусов морских блох обычно прописывают ребенку противоаллергенные препараты и абсорбенты. В случае острой реакции может понадобиться гормональная терапия.

Причиной нашествия медуз и морских блох эксперты называют повышение температуры воды и экологическую ситуацию.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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