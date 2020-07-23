Ветераны АТО могут учиться на магистерских программах в престижных ВУЗах Украины
Стипендия будет покрывать всю стоимость обучения.
О новых возможностях для ветеранов рассказали на странице Минветеранов в Фейсбук.
Уже объявлен конкурс на обучение в лучших университетах страны.
Три из них – расположены в Киеве, один – во Львове.
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- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Киевская школа экономики;
- Украинский Католический Университет;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
В министерстве отметили, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию, а также успешно сдать вступительные экзамены.
Ранее мы писали, что 60-летнего ветерана АТО избила пьяная компания.
Скандал разгорелся в Белой Церкви, где компания выпивших парней напала на бывшего бойца АТО Аркадия Бицюру во дворе его дома. Об этом случае рассказала у себя в Фейсбук местная журналистка Леся Полищук.
Она рассказала, что Бицюра сделал замечание компании молодых людей, которые очень шумно веселились во дворе многоэтажного дома вечером, распивая алкоголь и громко слушая музыку. На его замечание молодые люди отреагировали весьма агрессивно и атаковали ветерана. Увидев в драку, в конфликт вмешалась даже мать Аркадия.
«Старушка Ада Васильевна увидев в окно, началась драка вылетела из квартиры и побежала к девушкам, которые стояли и наблюдали, как их бычки бьют седовласого мужчину. Мама бросилась разнимать, но одна из девушек, упитанная самка толкнула старую женщину так, что та отлетела к скамейке и перекатилась через нее ударившись головой», - рассказала журналистка.
Когда на место происшествия приехала полиция, компания решила написать заявление на ветерана АТО из-за того, что тот в процессе конфликта повредил их музыкальную колонку. Сам Аркадий с матерью также написал заявление.
Напомним, ветеран ООС рассказал о судьбе медика, отдавшего жизнь под Горловкой: "Чувствовал сердцем".
Как сообщала Politeka, группу эвакуации ВСУ заманили в ловушку и расстреляли, гарантии ОБСЕ не спасли.
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