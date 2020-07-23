Ветераны АТО могут учиться на магистерских программах в престижных ВУЗах Украины

Стипендия будет покрывать всю стоимость обучения.

О новых возможностях для ветеранов рассказали на странице Минветеранов в Фейсбук.

Уже объявлен конкурс на обучение в лучших университетах страны.

Три из них – расположены в Киеве, один – во Львове.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Киевская школа экономики;

Украинский Католический Университет;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

В министерстве отметили, что всем кандидатам на стипендию важно подать пакет документов в приемную комиссию, а также успешно сдать вступительные экзамены.

Ранее мы писали, что 60-летнего ветерана АТО избила пьяная компания.

Скандал разгорелся в Белой Церкви, где компания выпивших парней напала на бывшего бойца АТО Аркадия Бицюру во дворе его дома. Об этом случае рассказала у себя в Фейсбук местная журналистка Леся Полищук.

Она рассказала, что Бицюра сделал замечание компании молодых людей, которые очень шумно веселились во дворе многоэтажного дома вечером, распивая алкоголь и громко слушая музыку. На его замечание молодые люди отреагировали весьма агрессивно и атаковали ветерана. Увидев в драку, в конфликт вмешалась даже мать Аркадия.

«Старушка Ада Васильевна увидев в окно, началась драка вылетела из квартиры и побежала к девушкам, которые стояли и наблюдали, как их бычки бьют седовласого мужчину. Мама бросилась разнимать, но одна из девушек, упитанная самка толкнула старую женщину так, что та отлетела к скамейке и перекатилась через нее ударившись головой», - рассказала журналистка.

Когда на место происшествия приехала полиция, компания решила написать заявление на ветерана АТО из-за того, что тот в процессе конфликта повредил их музыкальную колонку. Сам Аркадий с матерью также написал заявление.

Напомним, ветеран ООС рассказал о судьбе медика, отдавшего жизнь под Горловкой: "Чувствовал сердцем".

Как сообщала Politeka, группу эвакуации ВСУ заманили в ловушку и расстреляли, гарантии ОБСЕ не спасли.

Также Politeka писала, что боец ВСУ упрекнул украинцев за равнодушие к событиям на Донбассе: "Нас еще вспоминают?".