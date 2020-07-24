Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой создать рабочую группу для рассмотрения петиции шахтеров об увольнении нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Об этом депутат Волынец сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал копию обращения к президенту от 22 июля, пишет "Гордон".



"Обращаюсь к вам с просьбой дать поручение руководителю (соответствующим заместителям) Офиса президента о создании рабочей группы с привлечением в ее состав народных депутатов, компетентных центральных органов исполнительной власти, представителей трудовых коллективов и профсоюзных организаций угледобывающих предприятий", – отмечается в обращении Волынца.



Петиция шахтеров об увольнении Геруса набрала достаточное для рассмотрения президентом количество подписей – более 25 тыс. – 15 июля. Рассмотрение официально началось 20 июля.



Председатель Независимого профсоюза горняков подчеркнул, что президент должен принять решение не позднее, чем через 10 дней после начала его рассмотрения.

⚠️ «Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення... Gepostet von Михайло Волинець am Donnerstag, 23. Juli 2020

Петиция зарегистрирована на сайте Офиса президента Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства.



С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и способствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по поручению Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам плюс").



Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. По словам Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа, писало "РБК-Украина".



Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", повлекших убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", было подано 26 мая.



В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по требованию лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что Герус, пролоббировав эту поправку, совершил государственную измену и злоупотребил властью.



В июне 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.



Украина начала импортировать электроэнергию из РФ осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным после внесения пролоббированной Герусом правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".