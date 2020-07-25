В рамках карантина Кабмин разделит Украину на четыре зоны, где с 1 августа будут действовать разные запреты
Как сообщает Politeka.net, об этом гласит постановление правительства №641. Согласно решению, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет определять уровень опасности в разных частях Украины, а также определять границы четырех зон: зеленой, желтой, оранжевой и красной.
В "зеленой" зоне будут действовать общие правила карантина: защитная маска, не более человека на пять квадратных метров во время массовы мероприятий, перевозка пассажиров только на сидячих местах, дистанция в кинотеатрах и театрах.
В "желтой" зоне будет ограничен вход в учреждения социальной защиты, где находятся пожилые люди, кроме экстренных и кризисных центров.
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В "оранжевой зоне" с 1 августа запретят работу хостелов и турбаз (исключение - гостиницы), ограничат работу ресторанов, кафе и развлекательных заведений по ночам. Кроме того, закроют спортзалы и культурные урчеждения, а массовые мероприятия разрешат проводить с условиями: не больше ста человек в помещении и по одному человеку на каждые 20 квадратных метров.
В "красной" зоне приостановят работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов, закроют учебные заведения.
Распределение «по цветам» будут проходить по таким критериям: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев заражения и показатель динамики роста случаев заболевания. Уровень распространения автоматически определит специальная программа.
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