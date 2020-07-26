В аннексированном Россией Севастополе произошла экологическая катастрофа

В частности, обмелело Чернореченское водохранилище. Площадь водного зеркала в Байдарской долине, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилось за последние полтора месяца.

Об этом сообщили журналисты издания Крым.Реалии.

В водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы в Крыму примерно на сто метров. Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий "так сильно водохранилище никогда не мелело".

В то же время полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

Также ранее сообщалось, что в сети показали жуткие фото Стрелецкой бухты в районе Севастополя на аннексированном полуострове Крым. На берегу повсюду валяется бытовой мусор и покрышки, вода в бухте цветет и зарастает водорослями.

"В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет, имеет неприятный запах, и воняет. По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море", – отметили журналисты.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".